Вступ до військових закладів освіти у 2024 році: умови та терміни

Українцям розповіли про терміни та особливості цьогорічної вступної кампанії до військових вишів та закладів фахової передвищої військової освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

До 1 липня триватиме прийом заяв (рапортів), оформлення та надсилання документів від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки , служб персоналу військових частин, установ і організацій до приймальних відбіркових комісій вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої військової освіти.

До 20 липня вступники можуть подати документи безпосередньо до приймальних комісій ЗФПВО, ВВНЗ та ВНП ЗВО.

З 20 по 30 липня відбуватиметься конкурсний відбір на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та ступеня вищої освіти бакалавра (магістра ветеринарного спрямування).

1 серпня - кінцевий термін зарахування на навчання

Особливості організації вступної кампанії

Конкурсний відбір вступників віком до 30 років для здобуття фахової передвищої та вищої освіти здійснюється приймальними комісіями, в тому числі й виїзним складом, в місцях, визначених рішенням командування ВВНЗ, ВНП ЗВО та ЗФПВО, із суворим дотриманням заходів безпеки, спрямованих на збереження здоров’я та життя вступників.

У разі неможливості оформлення особової справи в ТЦК та СП за місцем проживання або перебування на обліку) цивільні особи мають право подати заяву та відповідні документи на вступ безпосередньо до приймальної комісії ВВНЗ, ВНП ЗВО та ЗФПВО у зручний спосіб: особисто, або з використанням засобів поштового зв’язку чи електронною поштою.

Оформлення особових справ таких вступників здійснюється безпосередньо у ВВНЗ, ВНП ЗВО та ЗФПВО.

Крім того, цивільна молодь, а також військовослужбовці, за відсутності можливості здійснення первинного медичного огляду військово-лікарською комісією за місцем військової служби, проходять остаточний медичний огляд вступників військово-лікарською (льотно-лікарською) комісією безпосередньо у ВВНЗ, ВНП ЗВО або ЗФПВО під час проходження вступних випробувань.

Умови вступу

Вступники до ВВНЗ, ВНП ЗВО на базі повної загальної середньої освіти мають змогу обирати бажаний формат участі у конкурсному відборі з кількох варіантів:

вступного випробування, що передбачає оцінювання знань вступника з чотирьох конкурсних предметів, форму і порядок проведення якого визначає ВВНЗ, ВНП ЗВО у Правилах прийому;

по результатам національного мультипредметного теста 2022, 2023 (три конкурсні предмети) чи 2024 (чотири конкурсні предмети) років, або зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року з трьох конкурсних предметів.

Вступники до ЗФПВО для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на базі повної загальної середньої освіти беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних випробувань, форму і порядок проведення яких визначає ЗФПВО у Правилах прийому.

Вступники до ВВНЗ та ВНП ЗВО для здобуття ступеня вищої освіти "магістр" на базі ступеня вищої освіти "бакалавр" беруть участь у конкурсі за результатами єдиного вступного іспиту та фахового іспиту, форму й порядок проведення яких визначає ВВНЗ, ВНП ЗВО в Правилах прийому.

Також всі вступники на навчання до ЗФПВО, ВВНЗ і ВНП ЗВО складають іспит із фізичної підготовки та проходять професійно-психологічне обстеження.