Вступ України припинить "сонну сієсту" у питанні розширення ЄС, - Боррель

Як повідомляє РБК-Україна , про це голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю The Guardian .

За словами чиновника, він не вірить, що суперечки України із західними сусідами щодо експорту зерна стануть провісниками конфліктів, коли наша країна вступить до Євросоюзу.

При цьому Боррель зазначив, що шлях України в ЄС буде непростим, оскільки вона перебуває у стані війни, має ще провести багато реформ. Цей процес буде тривалим.

Як зазначив дипломат, членство України означатиме кінець для "сонної сієсти" (післяобідній сон, який є традицією в окремих країнах зі спекотним кліматом) щодо розширення ЄС.

"Протягом багатьох років існував своєрідний глухий кут, і нічого не відбувалося. Україна створила нову динаміку", - додав він.

Розширення Євросоюзу

Варто зауважити, що Європейський Союз уже не розширювався 10 років. Остання країна, яка стала членом блоку, була Хорватія. Це сталося у 2013 році.

При цьому до неї - у 2007 році - членами ЄС стали одразу 10 країн: Угорщина, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія та Естонія. Болгарія та Румунія.

У 2022 році Україна та Молдова набули статусу кандидата на вступ до ЄС. Наша країна розраховує, що переговори щодо вступу розпочнуться вже до кінця цього року.

За словами міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, Україна стане членом ЄС протягом 2 років.