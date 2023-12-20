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Вступ України в НАТО надзвичайно важливий для безпеки Польщі, - Дуда

Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Getty Imagеs)
Автор: Володимир Костирін

Передбачуване членство України в НАТО, а також долучення до Європейського Союзу повністю відповідає національним інтересам Польщі.

Про це заявив польський президент Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його виступу на відкритті засідання Ради національної безпеки країни.

Лідер Польщі відзначив необхідність спільних з новим урядом дій для реалізації намірів України щодо вступу до ЄС та Північноатлантичного альянсу.

Дуда також пояснив, що приєднання України до НАТО дозволило б відсунути східний фланг Альянсу подалі від польських кордонів, що вигідно країні в плані безпеки.

Крім того, польська сторона отримала б у блоці "чергового сильного військового партнера, який наразі вже має величезний військовий досвід з огляду на два роки оборони від РФ", додав він.

На думку президента Польщі, українська армія зараз "одна з найкращих" у світі.

"З точки зору безпеки (Польща, - ред.) є надзвичайно важливим питання майбутнього членства України в НАТО", - наголосив Дуда.

Позиція Польщі щодо вступу України до НАТО

Нагадаємо, у липні у Вільнюсі за підсумками саміту Північноатлантичного альянсу, незважаючи на очікування, Україна не отримала прямого запрошення до НАТО. Як пояснив генсек НАТО Єнс Столтенберг Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться усі союзники і будуть виконані умови". Але які саме він так і не уточнив.

На ситуацію тоді відреагував президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, Варшава вважає, що досягнутого на саміті НАТО рішення щодо України недостатньо. При цьому є надія, що українці зможуть приєднатися до Альянсу за кілька років.

При цьому незадовго до Вільнюського саміту НАТО Дуда зазначав, що Польща зацікавлена в тому, щоб Україна якнайшвидше вступила до Альянсу, проте держава зможе це зробити лише після закінчення війни з РФ.

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НАТОПольщаАнджей Дуда