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Вступ України в Євросоюз є метою Польщі та Чехії, - Дуда

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Вступ України до Євросоюзу є спільною політичною метою для Польщі та Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди, яку приводить Wszystko co najważniejsze.

"У нас немає жодних сумнівів, що Україна має стати частиною Євросоюзу. Її вступ до спільноти - наша велика політична мета", - сказав Дуда.

За його словами, Україна має величезний потенціал у сфері сільського господарства, природних ресурсів та промисловості. Один із найперспективніших векторів розвитку взаємодії Польщі та Чехії - спільна робота з відновлення України.

Президент Чехії Петр Павел зауважив, що війна проти України згуртувала країни Центральної Європи та посилила їхню роль у Євросоюзі.

"Ми з усією серйозністю зрозуміли, де знаходяться справжні цінності та яка ціна співпраці з друзями та союзниками. Ми усвідомили, який потенціал має наша частина Європи", - сказав лідер Чехії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що членство України в ЄС та НАТО не повинно розглядатись як благодійність або ж відкуп, оскільки це становить інтерес й для самої ж Європи.

Президент Литви Гітанас Науседа казав, що Україна продовжує захищати європейську демократію своєю кров'ю. Переговори про членство в ЄС повинні розпочатись вже цього року.

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш вважає, що Україна після завершення війни має стати членом НАТО з усіма відповідними гарантіями безпеки. Це допоможе запобігти новій війні РФ проти сусідніх країн.

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