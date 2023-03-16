Вступ України в Євросоюз є метою Польщі та Чехії, - Дуда

Вступ України до Євросоюзу є спільною політичною метою для Польщі та Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди, яку приводить Wszystko co najważniejsze.

"У нас немає жодних сумнівів, що Україна має стати частиною Євросоюзу. Її вступ до спільноти - наша велика політична мета", - сказав Дуда.

За його словами, Україна має величезний потенціал у сфері сільського господарства, природних ресурсів та промисловості. Один із найперспективніших векторів розвитку взаємодії Польщі та Чехії - спільна робота з відновлення України.

Президент Чехії Петр Павел зауважив, що війна проти України згуртувала країни Центральної Європи та посилила їхню роль у Євросоюзі.

"Ми з усією серйозністю зрозуміли, де знаходяться справжні цінності та яка ціна співпраці з друзями та союзниками. Ми усвідомили, який потенціал має наша частина Європи", - сказав лідер Чехії.