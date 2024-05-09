Вступ України до ЄС вирішить продовольчу проблему, - МЗС Португалії

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Позиція португальського уряду щодо розширення вельми сприятлива зі стратегічних причин, і з цієї причини в нього немає тієї стриманості або небажання, які були у попереднього уряду", - заявив він.

Міністр заявив, що вступ України дасть змогу вирішити продовольчу проблему.

Він наголосив на "стратегічній важливості вступу України", але водночас визнавши, що у фермерів буде "багато проблем" і тому їм доведеться виплачувати компенсації.

"Це стосується Молдови, це стосується Балканів, це стосується Грузії", - додав він, кажучи про інші країни-кандидати, до яких наразі належать Албанія, Боснія-Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Туреччина, Україна, Молдова і Грузія.