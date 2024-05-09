Вступление Украины в ЕС решит продовольственную проблему, - МИД Португалии

Вступление Украины в ЕС имеет фундаментальное значение для Португалии. В частности, это позволит решить продовольственную проблему.

Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Позиция португальского правительства в отношении расширения весьма благоприятна по стратегическим причинам, и по этой причине у него нет той сдержанности или нежелания, которые были у предыдущего правительства", - заявил он.

Министр заявил, что вступление Украины позволит решить продовольственную проблему.

Он отметил "стратегическую важность вступления Украины", но при этом признав, что у фермеров будет "много проблем" и поэтому им придется выплачивать компенсации.

"Это относится к Молдове, это относится к Балканам, это относится к Грузии", - добавил он, говоря о других странах-кандидатах, к которым в настоящее время относятся Албания, Босния-Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия, Турция, Украина, Молдова и Грузия.