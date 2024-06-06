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Вступ України до ЄС: перший етап скринінгу законодавства завершили

Фото: віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та ЄС завершили перший етап скринінгу українського законодавства на відповідність до європейських норм. Йде підготовка до другої фази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем’єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину у Facebook.

"Після завершення першого етапу скринінгу, до України прибула делегація Європейської комісії, відповідальна за проведення скринінгу з європейського боку, для підготовки нового етапу двосторонніх зустрічей", - зазначила вона.

Стефанішина зазначила, що під час першого дня консультацій йшлося про методи та підходи проведення наступного етапу оцінки українського законодавства, а також очікування від української сторони.

"Рада привітати всіх нас із завершенням першого етапу - понад 30 пояснювальних сесій у межах процесу офіційного скринінгу. Українські делегації в межах сесій отримали корисний досвід та необхідні знання, щоб продовжувати наш впевнений рух до повноцінного членства. Сподіваюсь, сьогоднішня зустріч дозволить нам якомога краще підготуватись до наступного етапу переговорів", - сказала міністр.

 

Фото: Україна та ЄС завершили перший етап скринінгу законодавства (facebook.com/UA.EU.NATO)

 

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, у грудні 2023 року ЄС офіційно підтримав відкриття переговорів з Україною про вступ. Проте Україна своєю чергою продовжує "домашню роботу" для членства в ЄС.

Зокрема, одним з етапів підготовки до вступу є скринінг українського законодавства на відповідність до європейського права. Початок перевірки розпочався 17 січня 2024 року.

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