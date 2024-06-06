Вступ України до ЄС: перший етап скринінгу законодавства завершили

"Після завершення першого етапу скринінгу, до України прибула делегація Європейської комісії, відповідальна за проведення скринінгу з європейського боку, для підготовки нового етапу двосторонніх зустрічей", - зазначила вона.

Стефанішина зазначила, що під час першого дня консультацій йшлося про методи та підходи проведення наступного етапу оцінки українського законодавства, а також очікування від української сторони.

"Рада привітати всіх нас із завершенням першого етапу - понад 30 пояснювальних сесій у межах процесу офіційного скринінгу. Українські делегації в межах сесій отримали корисний досвід та необхідні знання, щоб продовжувати наш впевнений рух до повноцінного членства. Сподіваюсь, сьогоднішня зустріч дозволить нам якомога краще підготуватись до наступного етапу переговорів", - сказала міністр.

Фото: Україна та ЄС завершили перший етап скринінгу законодавства (facebook.com/UA.EU.NATO)