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Вступ України в ЄС. Єврокомісія назвала терміни надання переговорної рамки

Фото: Урсула фон дер Ляйєн, глава Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Єврокомісія вже у березні цього року представить переговорну рамку щодо переговорів з Україною про вступ в ЄС.

Про це на прес-конференції в Києві заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За словами Урсули фон дер Ляєн, членство в ЄС було б найкращим кроком для зміцнення безпеки України.

"Ми вже почали процес скринінгу, там дуже багато роботи та великий графік. Я вас заохочую виконати рекомендації Єврокомісії. А з нашого боку Єврокомісія в середині березня надасть загальну рамку для переговорів", - наголосила вона.

Переговори щодо вступу України в ЄС

Нагадаємо, у грудні лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Фактично переговори про вступ України до ЄС поки не розпочалися, оскільки зараз ще ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

Переговорна рамка - це технічне завдання яке охоплює різноманітні аспекти майбутніх перемовин про членство в ЄС з країною-кандидатом:

  • етапи перемовин,
  • відкриття переговорних глав, які глави відкриваються першими, які закриваються останніми,
  • як оцінюється прогрес і закриваються переговорні глави та ін.

Як говорила в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.

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Вступ в ЄСЄврокомісіяУрсула фон дер Ляйєн