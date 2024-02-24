Вступ України в ЄС. Єврокомісія назвала терміни надання переговорної рамки

За словами Урсули фон дер Ляєн, членство в ЄС було б найкращим кроком для зміцнення безпеки України.

"Ми вже почали процес скринінгу, там дуже багато роботи та великий графік. Я вас заохочую виконати рекомендації Єврокомісії. А з нашого боку Єврокомісія в середині березня надасть загальну рамку для переговорів", - наголосила вона.

Переговори щодо вступу України в ЄС

Нагадаємо, у грудні лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Фактично переговори про вступ України до ЄС поки не розпочалися, оскільки зараз ще ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

Переговорна рамка - це технічне завдання яке охоплює різноманітні аспекти майбутніх перемовин про членство в ЄС з країною-кандидатом:

етапи перемовин,

відкриття переговорних глав, які глави відкриваються першими, які закриваються останніми,

як оцінюється прогрес і закриваються переговорні глави та ін.

Як говорила в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.

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