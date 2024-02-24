Вступление Украины в ЕС. Еврокомиссия назвала сроки предоставления переговорной рамки

Еврокомиссия уже в марте этого года представит переговорную рамку по переговорам с Украиной о вступлении в ЕС.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По словам Урсулы фон дер Ляйен, членство в ЕС было бы лучшим шагом для укрепления безопасности Украины.
"Мы уже начали процесс скрининга, там очень много работы и обширный график. Я вас поощряю выполнить рекомендации Еврокомиссии. А с нашей стороны Еврокомиссия в середине марта предоставит общую рамку для переговоров", - подчеркнула она.
Напомним, в декабре лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.
Фактически переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.
Переговорная рамка - это техническая задача, охватывающая различные аспекты предстоящих переговоров о членстве в ЕС со страной-кандидатом:
Как говорила в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.
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