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Вступ України до ЄС є питанням екологічної справедливості, - екоактивісти

Фото: вступ України до ЄС є питанням екологічної справедливості (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Вступ України до ЄС є питанням екологічної справедливості, визнання героїзму та усвідомлення спільного майбутнього

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екоактивістів Маргот Велстрем, Гайді Гаутала та Мері Робінсон для Euronews.

"Попри війну, за останні 18 місяців Україна досягла помітного прогресу в реформуванні своїх інституцій і політики, щоб відповідати стандартам ЄС, в тому числі в екологічній сфері. 

"Ми заохочуємо Раду підтримувати Україну не лише духом, але й через конкретні дії, вітаючи її в Європейському Союзі", - йдеться в статті.

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