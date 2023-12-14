Вступ України до ЄС є питанням екологічної справедливості, - екоактивісти

Вступ України до ЄС є питанням екологічної справедливості, визнання героїзму та усвідомлення спільного майбутнього
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екоактивістів Маргот Велстрем, Гайді Гаутала та Мері Робінсон для Euronews.
"Попри війну, за останні 18 місяців Україна досягла помітного прогресу в реформуванні своїх інституцій і політики, щоб відповідати стандартам ЄС, в тому числі в екологічній сфері.
"Ми заохочуємо Раду підтримувати Україну не лише духом, але й через конкретні дії, вітаючи її в Європейському Союзі", - йдеться в статті.
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