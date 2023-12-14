Вступление Украины в ЕС - вопрос экологической справедливости, - экоактивисты

"Вопреки войне, за последние 18 месяцев Украина достигла заметного прогресса в реформировании своих институтов и политики, чтобы соответствовать стандартам ЕС, в том числе в экологической сфере.

"Мы поощряем Раду поддерживать Украину не только духом, но и через конкретные действия, приветствуя ее в Европейском Союзе", - говорится в статье.