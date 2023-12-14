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Вступление Украины в ЕС - вопрос экологической справедливости, - экоактивисты

Фото: вступление Украины в ЕС является вопросом экологической справедливости (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Вступление Украины в ЕС является вопросом экологической справедливости, признания героизма и осознания общего будущего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экоактивистов Маргот Уэлстрем, Гайди Гаутала и Мэри Робинсон для Euronews .

"Вопреки войне, за последние 18 месяцев Украина достигла заметного прогресса в реформировании своих институтов и политики, чтобы соответствовать стандартам ЕС, в том числе в экологической сфере.

"Мы поощряем Раду поддерживать Украину не только духом, но и через конкретные действия, приветствуя ее в Европейском Союзе", - говорится в статье.

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