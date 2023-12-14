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Вступ України до ЄС є питанням екологічної справедливості, - екоактивісти

Четвер 14 грудня 2023 15:21
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Вступ України до ЄС є питанням екологічної справедливості, - екоактивісти Фото: вступ України до ЄС є питанням екологічної справедливості (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Вступ України до ЄС є питанням екологічної справедливості, визнання героїзму та усвідомлення спільного майбутнього

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екоактивістів Маргот Велстрем, Гайді Гаутала та Мері Робінсон для Euronews.

"Ми не повинні випускати з уваги важливий і руйнівний елемент цієї жахливої ​​війни: екологічну катастрофу внаслідок російської агресії майже неможливо виміряти, а різноманітні способи шкоди навколишньому середовищу ще навіть не повністю зрозумілі... Ми буквально можемо сказати, що екологічне майбутнє України також і наше: ми повинні бути зацікавлені в тому, щоб ці ризики - ядерні, хімічні, повітряні та водні - були надійно та негайно усунені", - пишуть активісти.

Водночас вони зазначають, що Україна досягла помітного прогресу на шляху до ЄС, попри триваючу війну

"Попри війну, за останні 18 місяців Україна досягла помітного прогресу в реформуванні своїх інституцій і політики, щоб відповідати стандартам ЄС, в тому числі в екологічній сфері. Ці вражаючі успіхи демонструють відданість України Європі та її ідеалам. Визнання та винагорода за ці зусилля допомогли б зміцнити та просувати ці важливі реформи", - пишуть вони.

Підтримка України в цей вирішальний момент визнає, що природа, мир і розвиток взаємопов’язані, як і майбутнє Європи та України, переконані екоактивісти.

"Ми заохочуємо Раду підтримувати Україну не лише духом, але й через конкретні дії, вітаючи її в Європейському Союзі", - йдеться в статті.

Зазначимо, Маргот Вальстрьом є співголовою Робочої групи високого рівня з екологічних наслідків війни. Вона є колишнім єврокомісаром з навколишнього середовища та колишнім заступником прем'єр-міністра та міністром закордонних справ Швеції.

Депутат Європарламенту Гайді Гаутала є віце-президентом Європейського парламенту. Вона є колишнім міністром міжнародного розвитку Фінляндії та членом Робочої групи високого рівня з екологічних наслідків війни.

Мері Робінсон є членом Робочої групи високого рівня з екологічних наслідків війни, першою жінкою-президентом Ірландії та колишнім Верховним комісаром ООН з прав людини.

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