Вступление Украины в ЕС - вопрос экологической справедливости, - экоактивисты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экоактивистов Маргот Уэлстрем, Гайди Гаутала и Мэри Робинсон для Euronews .

"Мы не должны упускать из виду важный и разрушительный элемент этой ужасной войны: экологическую катастрофу в результате российской агрессии почти невозможно измерить, а разнообразные способы вреда окружающей среде еще даже не вполне понятны... Мы буквально можем сказать, что экологическое будущее Украины также и наше: мы должны быть заинтересованы в том, чтобы эти риски - ядерные, химические, воздушные и водные - были надежно и немедленно устранены", - пишут активисты.

В то же время они отмечают, что Украина достигла заметного прогресса на пути в ЕС, несмотря на продолжающуюся войну.

"Вопреки войне, за последние 18 месяцев Украина достигла заметного прогресса в реформировании своих институтов и политики, чтобы соответствовать стандартам ЕС, в том числе в экологической сфере. Эти впечатляющие успехи демонстрируют приверженность Украины Европе и ее идеалам. Признание и вознаграждение за эти усилия помогли бы укрепить и продвигать эти важные реформы", - пишут они.

Поддержка Украины в этот решающий момент признает, что природа, мир и развитие взаимосвязаны, как будущее Европы и Украины, убеждены экоактивисты.

"Мы поощряем Раду поддерживать Украину не только духом, но и через конкретные действия, приветствуя ее в Европейском Союзе", - говорится в статье.

Отметим, Маргот Вальстрем является сопредседателем Рабочей группы высокого уровня по экологическим последствиям войны. Она является бывшим еврокомиссаром по окружающей среде и бывшим заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Швеции.

Депутат Европарламента Гайди Гаутала является вице-президентом Европейского парламента. Она является бывшим министром международного развития Финляндии и членом Рабочей группы высокого уровня по экологическим последствиям войны.