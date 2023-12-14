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Вступление Украины в ЕС - вопрос экологической справедливости, - экоактивисты

Четверг 14 декабря 2023 15:21
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Вступление Украины в ЕС - вопрос экологической справедливости, - экоактивисты Фото: вступление Украины в ЕС является вопросом экологической справедливости (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Вступление Украины в ЕС является вопросом экологической справедливости, признания героизма и осознания общего будущего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экоактивистов Маргот Уэлстрем, Гайди Гаутала и Мэри Робинсон для Euronews .

"Мы не должны упускать из виду важный и разрушительный элемент этой ужасной войны: экологическую катастрофу в результате российской агрессии почти невозможно измерить, а разнообразные способы вреда окружающей среде еще даже не вполне понятны... Мы буквально можем сказать, что экологическое будущее Украины также и наше: мы должны быть заинтересованы в том, чтобы эти риски - ядерные, химические, воздушные и водные - были надежно и немедленно устранены", - пишут активисты.

В то же время они отмечают, что Украина достигла заметного прогресса на пути в ЕС, несмотря на продолжающуюся войну.

"Вопреки войне, за последние 18 месяцев Украина достигла заметного прогресса в реформировании своих институтов и политики, чтобы соответствовать стандартам ЕС, в том числе в экологической сфере. Эти впечатляющие успехи демонстрируют приверженность Украины Европе и ее идеалам. Признание и вознаграждение за эти усилия помогли бы укрепить и продвигать эти важные реформы", - пишут они.

Поддержка Украины в этот решающий момент признает, что природа, мир и развитие взаимосвязаны, как будущее Европы и Украины, убеждены экоактивисты.

"Мы поощряем Раду поддерживать Украину не только духом, но и через конкретные действия, приветствуя ее в Европейском Союзе", - говорится в статье.

Отметим, Маргот Вальстрем является сопредседателем Рабочей группы высокого уровня по экологическим последствиям войны. Она является бывшим еврокомиссаром по окружающей среде и бывшим заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Швеции.

Депутат Европарламента Гайди Гаутала является вице-президентом Европейского парламента. Она является бывшим министром международного развития Финляндии и членом Рабочей группы высокого уровня по экологическим последствиям войны.

Мэри Робинсон является членом Рабочей группы высокого уровня по экологическим последствиям войны, первой женщиной-президентом Ирландии и бывшим Верховным комиссаром ООН по правам человека.

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