Вступ Швеції до НАТО: Туреччина пояснила, чого чекає від Стокгольма

“Ми продовжуємо бути активним і конструктивним членом НАТО. Ми ще раз продемонстрували це членством Фінляндії. Що стосується Швеції, то правові зміни самі по собі не мають сенсу. Для нас важливе виконання взятих на себе зобов’язань, вжиття конкретних практичних кроків”, - наголосив Гюлер.

Він також згадав про останні випадки спалювання священного для мусульман Корану в країнах Європи. До того ж міністр підкреслив позитивне ставлення Данії до цих дій.

“Данія, хоч і пізно, прийняла закон, що забороняє неналежне поводження зі священними книгами. Я хотів би сказати, що ми сприймаємо це позитивно, як і кожен крок, який сприяє загальним цінностям усього людства, толерантності та мирному співіснуванню”, - сказав Гюлер.

Швеція на шляху до НАТО

Нагадаємо, Швеція ще минулого року подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Станом на сьогодні всі члени НАТО схвалили таку ініціативу Швеції, окрім Туреччини та Угорщини.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс заявку Швеції на розгляд парламенту. Стокгольм розраховує, що ратифікація відбудеться найближчим часом.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем також нещодавно повідомив, що Туреччина вже найближчими тижнями планує схвалити заявку країни на вступ до Північноатлантичного альянсу.

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