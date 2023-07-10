UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вступ Швеції до НАТО: Туреччина пообіцяла розглянути ратифікацію якнайшвидше

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Туреччини запевнила, що якнайшвидше розгляне ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Я щойно провів конструктивну зустріч з президентом Ердоганом (президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом - ред.) та прем'єр-міністром Крістерссоном (прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном - ред.) і радий повідомити, що в результаті президент Ердоган погодився якнайшвидше направити протокол приєднання Швеції до Великих національних зборів (парламент Туреччини - ред.) та тісно співпрацювати для забезпечення ратифікації", - зазначив Столтенберг.

За словами генсека, такі запевнення були закріплені у спільній заяві для преси, яку, зокрема, підписав і Ердоган.

Оновлено 23:04

За даними телеканалу CNN Turk, заявку Швеції до НАТО, найімовірніше, буде схвалено вже на осінній сесії, яка починається 1 жовтня.

Вступ Швеції до НАТО

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. З того часу її членство ратифікували всі союзники Альянсу, крім Угорщини та Туреччини.

Анкара пояснювала свої дії тим, що Стокгольм нібито приховує терористів. Влада Туреччини мала на увазі курдські групи, які вони вважають терористичними.

Також скандал викликала і акція зі спаленням Корану у Стокгольмі, після якої Туреччина різко розкритикувала Швецію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОШвеціяЄнс СтолтенбергТурцияРеджеп Тайіп Ердоган