Вступление Швеции в НАТО: Турция пообещала рассмотреть ратификацию как можно скорее

Власти Турции заверили, что как можно скорее рассмотрят ратификацию вступления Швеции в Североатлантический альянс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
"Я только что провел конструктивную встречу с президентом Эрдоганом (президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - ред.) и премьер-министром Кристерссоном (премьером Швеции Ульфом Кристерссоном - ред.) и рад сообщить, что в результате президент Эрдоган согласился как можно скорее направить протокол о присоединении Швеции в Великое национальное собрание (парламент Турции - ред.) и тесно сотрудничать для обеспечения ратификации", - отметил Столтенберг.
По словам генсека, такие заверения были закреплены в совместном заявлении для прессы, которое, в том числе, подписал и Эрдоган.
Обновлено 23:04
Согласно данным телеканала CNN Turk, заявка Швеции в НАТО, вероятнее всего, будет одобрена уже на осенней сессии, которая начинается 1 октября.
Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в прошлом году. С тех пор ее членство ратифицировали все союзники по Альянсу, кроме Венгрии и Турции.
Анкара объясняла свои действия тем, что Стокгольм якобы укрывает террористов. Власти Турции имели ввиду курдские группы, которые они считают террористическими.
Также скандал вызвала и акция с сожжением Корана в Стокгольме, после которой Турция резко раскритиковала Швецию.
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