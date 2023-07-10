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Вступление Швеции в НАТО: Турция пообещала рассмотреть ратификацию как можно скорее

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Турции заверили, что как можно скорее рассмотрят ратификацию вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Я только что провел конструктивную встречу с президентом Эрдоганом (президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - ред.) и премьер-министром Кристерссоном (премьером Швеции Ульфом Кристерссоном - ред.) и рад сообщить, что в результате президент Эрдоган согласился как можно скорее направить протокол о присоединении Швеции в Великое национальное собрание (парламент Турции - ред.) и тесно сотрудничать для обеспечения ратификации", - отметил Столтенберг.

По словам генсека, такие заверения были закреплены в совместном заявлении для прессы, которое, в том числе, подписал и Эрдоган.

Обновлено 23:04

Согласно данным телеканала CNN Turk, заявка Швеции в НАТО, вероятнее всего, будет одобрена уже на осенней сессии, которая начинается 1 октября.

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в прошлом году. С тех пор ее членство ратифицировали все союзники по Альянсу, кроме Венгрии и Турции.

Анкара объясняла свои действия тем, что Стокгольм якобы укрывает террористов. Власти Турции имели ввиду курдские группы, которые они считают террористическими.

Также скандал вызвала и акция с сожжением Корана в Стокгольме, после которой Турция резко раскритиковала Швецию.

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НАТОШвецияЙенс СтолтенбергТурцияРеджеп Тайип Эрдоган