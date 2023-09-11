UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вступ Швеції до НАТО та купівлю Туреччиною F-16 потрібно розглядати окремо, - Ердоган

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Білий дім пов'язує продаж винищувачів F-16 із ратифікацією Туреччиною заявки Швеції на членство в НАТО, але ці процеси слід розглядати окремо.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Виступаючи на прес-конференції після саміту G20 у Нью-Делі, Ердоган заявив, що у нього була "відсторонена" зустріч із президентом США Джо Байденом, на якій вони обговорили передачу F-16 Туреччині.

На думку Ердогана, Байден пов'язав постачання F-16 з діями Туреччини щодо ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО.

"Такий підхід нас серйозно засмучує", - сказав турецький лідер.

Туреччина у жовтні 2021 року відправила США запит на купівлю літаків F-16 та 80 комплектів для модернізації існуючих літаків на суму 20 млрд доларів.

Після кількох місяців дискусій Ердоган на липневому саміті НАТО погодився направити заявку Швеції на вступ до ратифікації турецького парламенту.

На день пізніше радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США розпочнуть передачу F-16 Туреччини після консультацій з Конгресом. Однак терміни операції з F-16 залишаються незрозумілими.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО минулого року, відмовившись від своєї політики військового нейтралітету після вторгнення Росії до України. Заявки на членство Швеції повинні бути схвалені всіма членами НАТО, але Туреччина та Угорщина її ще цього не зробили.

Росія неодноразово погрожувала відповісти на членство Фінляндії та Швеції в НАТО. У грудні минулого року міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія планує посилити свої збройні сили поблизу фінського кордону. Минулого місяця він повторив свої слова про це.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияШвеціяНАТОG20