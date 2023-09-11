Вступ Швеції до НАТО та купівлю Туреччиною F-16 потрібно розглядати окремо, - Ердоган

Виступаючи на прес-конференції після саміту G20 у Нью-Делі, Ердоган заявив, що у нього була "відсторонена" зустріч із президентом США Джо Байденом, на якій вони обговорили передачу F-16 Туреччині.

На думку Ердогана, Байден пов'язав постачання F-16 з діями Туреччини щодо ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО.

"Такий підхід нас серйозно засмучує", - сказав турецький лідер.

Туреччина у жовтні 2021 року відправила США запит на купівлю літаків F-16 та 80 комплектів для модернізації існуючих літаків на суму 20 млрд доларів.

Після кількох місяців дискусій Ердоган на липневому саміті НАТО погодився направити заявку Швеції на вступ до ратифікації турецького парламенту.

На день пізніше радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США розпочнуть передачу F-16 Туреччини після консультацій з Конгресом. Однак терміни операції з F-16 залишаються незрозумілими.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО минулого року, відмовившись від своєї політики військового нейтралітету після вторгнення Росії до України. Заявки на членство Швеції повинні бути схвалені всіма членами НАТО, але Туреччина та Угорщина її ще цього не зробили.

Росія неодноразово погрожувала відповісти на членство Фінляндії та Швеції в НАТО. У грудні минулого року міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія планує посилити свої збройні сили поблизу фінського кордону. Минулого місяця він повторив свої слова про це.