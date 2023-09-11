RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вступление Швеции в НАТО и покупку Турцией F-16 нужно рассматривать отдельно, - Эрдоган

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Белый дом связывает продажу истребителей F-16 с ратификацией Турцией заявки Швеции на членство в НАТО, но эти процессы нужно рассматривать отдельно.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Выступая на пресс-конференции после саммита G20 в Нью-Дели, Эрдоган заявил, что у него была "отстраненная" встреча с президентом США Джо Байденом, на которой они обсудили передачу F-16 Турции.

По мнению Эрдогана, Байден связал поставку F-16 с действиями Турции по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

"Такой подход нас серьезно расстраивает", — сказал турецкий лидер.

Турция в октябре 2021 года отправила США запрос на покупку самолетов F-16 и 80 комплектов для модернизации существующих самолетов на сумму в 20 млрд долларов.

После нескольких месяцев дискуссий Эрдоган на июльском саммите НАТО согласился направить заявку Швеции на вступление в турецкий парламент для ратификации.

Днем позже советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США приступят к передаче F-16 Турции после консультаций с Конгрессом. Однако сроки сделки по F-16 остаются неясными.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в прошлом году, отказавшись от своей политики военного нейтралитета после вторжения России в Украину. Заявки на членство Швеции должны быть одобрены всеми членами НАТО, но Турция и Венгрия ее еще этого не сделали.

В свою очередь, Россия неоднократно угрожала ответить на членство Финляндии и Швеции в НАТО. В декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует усилить свои вооруженные силы вблизи финской границы. В прошлом месяце он повторил свои слова об этом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияШвецияНАТОG20