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Вступ Швеції до НАТО може бути відкладений до наступного тижня, - Bloomberg

Середа 28 лютого 2024 14:57
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Вступ Швеції до НАТО може бути відкладений до наступного тижня, - Bloomberg Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Вступ Швеції до НАТО, найімовірніше, буде проведений не раніше наступного тижня. Оскільки обраний президент Угорщини ще має вступити на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Хоча конкретної дати ще не визначено, очікується, що процес буде завершено наступного тижня або за тиждень після нього, за словами людей, знайомих із ходом підготовки. Однак терміни можуть зсунутися.

Цього тижня угорські законодавці обрали главу конституційного суду країни Тамаша Сулека наступним президентом після того, як цього місяця главу держави було повалено внаслідок скандалу, пов'язаного з жорстоким поводженням із дітьми.

Очікується, що Сулек підпише ратифікацію Будапештом.

Церемонія приєднання в штаб-квартирі військового альянсу в Брюсселі спочатку була запланована на цю п'ятницю, 1 березня, хоча й попередньо.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році. Єдиними країнами, які відмовлялися ратифікувати членство, були Туреччина та Угорщина.

Нещодавно турецький та угорський парламенти все ж схвалили вступ Швеції до Альянсу. Після ратифікації документа Угорщина має надіслати заявку Швеції до Держдепартаменту США.

Раніше речник Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Угорщині необхідно швидко завершити процес ратифікації заявки Швеції, щоб вона офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу.

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