У Байдена закликали Угорщину швидко завершити ратифікацію членства Швеції в НАТО

Угорщині необхідно швидко завершити ратифікацію заявки Швеції, щоб вона офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу.

Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Вона наголосила, що Білий дім вітає рішення Угорщини ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО.

"Ми хотіли б вітати Швецію поряд із Фінляндією в альянсі НАТО дуже і дуже скоро", - заявила прессекретар.

Жан-П'єр також закликала угорський уряд швидко завершити процес, щоб дозволити Швеції вступити до НАТО.

Ратифікація заявки Швеції Угорщиною

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, угорський парламент ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО.

Для того, щоб завершити процес ратифікації, таке рішення має затвердити виконувач обов'язків президента Угорщини Ласло Кьовер. Він матиме для цього п'ять днів.

Після цього Угорщина має надіслати заявку Швеції до Державного департаменту США.