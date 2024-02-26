ua en ru
Пн, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Байдена закликали Угорщину швидко завершити ратифікацію членства Швеції в НАТО

Вашингтон, Понеділок 26 лютого 2024 22:44
UA EN RU
У Байдена закликали Угорщину швидко завершити ратифікацію членства Швеції в НАТО Фото: Карін Жан-П'єр, прессекретар Білого дому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Угорщині необхідно швидко завершити ратифікацію заявки Швеції, щоб вона офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу.

Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Вона наголосила, що Білий дім вітає рішення Угорщини ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО.

"Ми хотіли б вітати Швецію поряд із Фінляндією в альянсі НАТО дуже і дуже скоро", - заявила прессекретар.

Жан-П'єр також закликала угорський уряд швидко завершити процес, щоб дозволити Швеції вступити до НАТО.

Ратифікація заявки Швеції Угорщиною

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, угорський парламент ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО.

Для того, щоб завершити процес ратифікації, таке рішення має затвердити виконувач обов'язків президента Угорщини Ласло Кьовер. Він матиме для цього п'ять днів.

Після цього Угорщина має надіслати заявку Швеції до Державного департаменту США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Швеція Угорщина
NEWS
Наслідки Авдіївки. Чому ЗСУ вийшли з Ласточкиного та на що тепер націлилася РФ
Наслідки Авдіївки. Чому ЗСУ вийшли з Ласточкиного та на що тепер націлилася РФ
DAILY
Що Росія планує на фронті весною і коли Україна зможе перейти до контрнаступу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що Росія планує на фронті весною і коли Україна зможе перейти до контрнаступу