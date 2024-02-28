Вступление Швеции в НАТО может быть отложено до следующей недели, - Bloomberg

Вступление Швеции в НАТО, скорее всего, будет проведено не раньше следующей недели. Поскольку избранный президент Венгрии еще должен вступить в должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Хотя конкретная дата еще не определена, ожидается, что процесс будет завершен на следующей неделе или через неделю после нее, по словам людей, знакомых с ходом подготовки. Однако сроки могут сдвинуться.

На этой неделе венгерские законодатели избрали главу конституционного суда страны Тамаша Сулека следующим президентом после того, как в этом месяце глава государства был свергнут в результате скандала, связанного с жестоким обращением с детьми.

Ожидается, что Сулек подпишет ратификацию Будапештом.

Церемония присоединения в штаб-квартире военного альянса в Брюсселе первоначально была запланирована на эту пятницу, 1 марта, хотя и предварительно.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Единственными странами, которые отказывались ратифицировать членство, были Турция и Венгрия.

Недавно турецкий и венгерский парламенты все же одобрили вступление Швеции в Альянс. После ратификации документа Венгрия должна отправить заявку Швеции в Госдепартамент США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Венгрии необходимо быстро завершить процесс ратификации заявки Швеции, чтобы она официально стала членом Североатлантического альянса.

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