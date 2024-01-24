Вступ Швеції до НАТО. Генсек альянсу чекає на дії Угорщини

Три місяці тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс до парламенту законопроект про схвалення вступу Швеції до НАТО. Увечері у вівторок депутати проголосували за ратифікацію законопроекту.

Після чотиригодинних дебатів 287 із 346 депутатів проголосували "за", 35 - "проти", решта утрималася. Очікується, що Ердоган підпише законопроект найближчими днями.

"Сьогодні ми на крок ближче до того, щоб стати повноправним членом НАТО. Позитивно, що Велика Генеральна асамблея Туреччини проголосувала за вступ Швеції до НАТО", - сказав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг позитивно оцінив голосування турецького парламенту за ратифікацію членства Швеції до НАТО. Він висловив сподівання, що Угорщина, яка залишається останньою країною, також ратифікує подібне рішення найближчим часом.

“Членство Швеції робить НАТО сильнішим, а всіх нас - безпечнішим”, - сказав генсек.

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе привітав Швецію, написавши в Twitter, шведською мовою.

“Я дуже радий голосуванню парламенту Туреччини за ратифікацію членства Швеції до НАТО. Членство Швеції покращить безпеку в Балтійському регіоні та зробить весь альянс сильнішим. Коли Швеція стане членом, членство Фінляндії також буде завершено", – написав президент.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція вже майже два роки прагне вступити до НАТО. Вона планувала зробити це разом із Фінляндією, яка також раніше дотримувалася політики нейтралітету. Але після початку війни в Україні обидві країни переглянули свої позиції та вирішили приєднатися до альянсу. Фінляндія вже завершила процес вступу і тепер справа за Швецією.

Стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона відвідати Угорщину для переговорів щодо вступу Швеції до НАТО.