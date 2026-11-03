Вступ до коледжів зріс: скільки студентів зарахували та які спеціальності вибирали найчастіше

У 2026 році до закладів фахової передвищої освіти зарахували 172 365 студентів. Це на понад 38 тисяч більше, ніж торік. Загалом вступники подали більш як 412 тисяч заяв.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерство освіти і науки України.
Найбільше заяв надійшло від випускників 9 класів - 230 139. Ще 154 151 заяву подали вступники після 11 класів.
Також до закладів фахової передвищої освіти вступали після професійної освіти - надійшло 26 500 заяв. Ще 1 392 заяви подали вступники, які вже мають освітній ступінь фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра.
Серед зарахованих студентів 90 507 навчалися раніше після 9 класів, 66 612 - після 11 класів, 14 193 - після професійної освіти. Ще 1 053 вступники мали інші освітні ступені.
Найбільше зарахованих студентів обрали менеджмент - 23 452 особи. До десятки найпопулярніших спеціальностей також увійшли:
За даними МОН, порівняно з минулим роком зросла кількість вступників, які обрали електричну інженерію та облік і оподаткування. До переліку популярних напрямів також додалося машинобудування.
За кошти державного та регіонального бюджетів навчатимуться 70 717 зарахованих студентів. Ще 101 648 осіб здобуватимуть освіту за кошти фізичних та юридичних осіб.
Серед тих, хто вступив на бюджет, найпопулярнішим стало медсестринство - 7 469 студентів. Також абітурієнти обирали будівництво та цивільну інженерію (4 085), електричну інженерію (3 847), автомобільний транспорт (3 374) і харчові технології (3 201).
До десятки найпопулярніших бюджетних спеціальностей також увійшли машинобудування, агроінженерія, комп'ютерна інженерія, інженерія програмного забезпечення, облік і оподаткування.
Раніше ми ділились результатами вступної кампанії 2026 до вишів: на бакалаврат зарахували 226 932 вступників, що на 31 770 більше, ніж торік. 64 625 осіб навчатимуться за бюджетні кошти.
Читайте також про те, що сертифікати на гранти для навчання у вишах студентам надійдуть пізніше, ніж планувало Міністерство освіти і науки. Поки нових строків надсилання документів не повідомляють.