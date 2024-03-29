Вступ до аспірантури у 2024 році. Який порядок прийому та екзамени

Що потрібно для вступу?

Для вступу необхідно надати результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) за 2023 або 2024 рік. Водночас оцінка за іноземну мову має бути не менше ніж 130 балів. А на тесті загальної навчальної компетентності (ТЗНК) необхідно набрати не менше ніж 100 балів.

Результати ЄВІ будуть автоматично внесені до вашої картки в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).



Дізнатись календар, програми та єдині вступні форми як для вступників магістратури, так і аспірантури можна на сайті УЦОЯО.

У випадку, якщо ви вже маєте міжнародний сертифікат з іноземної мови на рівні B2 чи вище (наприклад, TOEFL, IELTS, Cambridge English), то складати іспит з іноземної мови е потрібно. Зазначені сертифікати розглядаються як еквівалент вступного іспиту з іноземної мови на найвищий бал. Інформацію про міжнародний сертифікат також буде внесено до ЄДЕБО.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що першочерговим завданням системи освіти має бути створення безпечних умов для дітей та вчителів для виведення занять в офлайн.

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