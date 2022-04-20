Как встретили переселенцев в Ивано-Франковске: данные опроса

По состоянию на середину апреля 30% опрошенных жителей Ивано-Франковска отметили, что уже приняли лично у себя беженцев из других регионов страны. Еще 25% - готовы принять, 44% - не выразили желания принять переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Переселенцы в целом лучше оценивают отношение к себе местных жителей, чем жители областного центра оценивают свое отношение к внутренне перемещенным лица. Так, 57% опрошенных переселенцев говорят, что отношение местных к ним очень позитивное, еще 30% - скорее позитивное. В свою очередь, 20% местных жителей отметили, что вполне положительно относятся к беженцам, 42% - скорее положительно, 27% - нейтрально. Лишь 3% опрошенных франковчан отметили, что относятся к переселенцам негативно.

Три четверти франковчан отметили, что лично оказывали помощь переселенцам. 51% положительно отнеслись бы к тому, что часть переселенцев остались бы жить или работать в городе. 43% относятся к такой перспективе нейтрально, лишь 5% - отрицательно.

Большинство (92%) поддерживают инициативу о переносе предприятий из регионов, пострадавших от войны на территорию Ивано-Франковской области. 74% - поддерживают идею строительства постоянных помещений для внутренне перемещенных лиц.

Половина опрошенных переселенцев в Ивано-Франковске являются жителями центральных областей Украины, 38% - прибыли из восточных регионов, лишь 12% - из южных. Почти 80% - это женщины (55% из них имеют детей до 17 лет). Средний возраст переселенцев - 44 года. Треть их постоянно дома общаются на русском языке, 45% - на двух языках (как украинском, так и русском), четверть - только на украинском.

Большинство 57% переселенцев не видят проблемы языкового недопонимания с местными жителями. 37% видят в этом незначительную проблему, лишь 6% - значительную. Зато среди местных 13% считают, что существует значительная проблема языкового недопонимания с беженцами, 51% считают эту проблему незначительной, 35% - не видят в этом никакой проблемы.

По данным опроса, 10% опрошенных переселенцев планируют возвращаться домой в ближайшее время, 45% - планируют возвращаться, но чуть позже. 40% - намерены вернуться только после окончания войны. Только 3% не намерены возвращаться вообще.

Опрос проведен 16 апреля 2022 года. Выборочная совокупность: 600 респондентов - жители города Ивано-Франковск, 400 респондентов - переселенцы. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 4,0% - опрос горожан, не более 4,9% - опрос переселенцев.