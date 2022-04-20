Встречу Зеленского и Путина готовы провести в Иерусалиме, - посол Израиля

"Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но опять же они (Путин и Зеленский - ред.) должны принять соответствующее решение", - сказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Он также отметил, что Израиль счел бы за "большую честь" проведение возможных переговоров президентов РФ и Украины на территории его страны.

"Делегации РФ и Украины могли бы проводить встречи в Иерусалиме, как это было в Стамбуле", - добавил посол.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме. Такое предложение он сделал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.