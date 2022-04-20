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Зустріч Зеленського і Путіна готові провести в Єрусалимі, - посол Ізраїлю

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Ізраїлі підтвердили готовність провести в Єрусалимі зустріч президента України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Там також заговорили про ймовірність зустрічей делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ізраїль підтверджує готовність прийняти в Єрусалимі можливу зустріч лідерів РФ та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Але знову ж таки вони (Путін і Зеленський - ред.) повинні ухвалити відповідне рішення", - сказав посол Ізраїлю у Москві Олександр Бен Цві.

Він також зазначив, що Ізраїль вважав би за "велику честь" проведення можливих переговорів президентів РФ та України на його території.

"Делегації РФ та України могли б проводити зустрічі в Єрусалимі, як це було у Стамбулі", - додав посол.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що хоче провести переговори з Росією в Єрусалимі. Таку пропозицію він зробив прем'єр-міністру Ізраїлю Нафталі Беннету.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінІзраїльИерусалим