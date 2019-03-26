На встречу с Тимошенко во Львове пришли 15 тысяч человек

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко заявила, что выборы - это шанс для Украины "выйти из руин и стать на путь развития и становления"

Кандидат на пост президента Юлия Тимошенко провела во Львове в рамках своего предвыборного тура многолюдный митинг. На встречу с ней пришло около 15 тысяч граждан, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Лидер "Батькивщины" в очередной раз подчеркнула: задача нового президента - вернуть газ собственной добычи на нужды населения и бюджетной сферы и выполнить решение суда, установив обоснованную цену на газ.

По ее словам, тарифы - это налог, с помощью которого власть собирала с людей баснословные средства. В частности, то, что цены на газ, которые были установлены постановлением правительства (№ 315 от 2016 года), являются завышенными, признал Окружной административный суд г. Киева. Это решение подтверждает обоснованность претензий Юлии Тимошенко к Кабмину.

Именно поэтому, заверила председатель партии, после выборов новый президент должен установить справедливую цену - вдвое ниже сегодняшней.

"Если поднять из-под земли газ, доставить в жилье человека, заплатить налоги и оставить газовой отрасли 30% прибыли для развития, цена составляет 3,5 грн за кубометр, а не 8,55, как сейчас", - пояснила она.

Тимошенко убеждена, что сейчас настало время прекратить это "издевательство мафии над людьми", и напомнила: действующая власть запланировала еще поднять тарифы с 1 мая на 15%, а с декабря - на 25%.

Как отмечается, все необходимые шаги для улучшения жизни людей, которые Тимошенко воплотит в жизнь, четко определены в обязательстве, которое она подписала перед каждым гражданином Украины.

"Я имею политический опыт и никогда не возьму обязательства, которые я не буду способна выполнить", - подчеркнула кандидат в президенты.

Тимошенко также отметила, что 31 марта - это не просто выборы президента, это для Украины и для всех нас уникальный шанс "выйти из руин и стать на путь развития и становления".

"Я прошу вас почувствовать этот исторический момент!" - подытожила она.