ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На зустріч із Тимошенко у Львові прийшли 15 тисяч людей

Новини » Вибори 2019    26.03.2019 - 20:57
На зустріч із Тимошенко у Львові прийшли 15 тисяч людей
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко заявила, що вибори - це шанс для України "вийти з руїни і стати на шлях розвитку та становлення"

Кандидат на пост президента Юлія Тимошенко провела у Львові в межах свого передвиборного туру велелюдний мітинг. На зустріч із нею прийшло близько 15 тисяч громадян, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Лідер "Батьківщини" вкотре наголосила: завдання нового президента - повернути газ власного видобутку на потреби населення і бюджетної сфери та виконати рішення суду, встановивши обґрунтовану ціну на газ.

За її словами, тарифи - це також податок, за допомогою якого влада збирала з людей неймовірні кошти. Зокрема, те, що ціни на газ, які були встановлені постановою уряду (№ 315 від 2016 року), є завищеними, визнав Окружний адміністративний суд м. Києва. Це рішення підтверджує обґрунтованість претензій Юлії Тимошенко до Кабміну.

Саме тому, запевнила голова партії, після виборів новий президент має встановити справедливу ціну - вдвічі нижчу за сьогоднішню.

"Якщо підняти з-під землі газ, доставити до оселі людини, заплатити податки та залишити газовій галузі 30% прибутку для розвитку, ціна становить 3,5 грн за кубометр, а не 8,55, як зараз", - пояснила вона.

Тимошенко переконана, що зараз настав час припинити це "знущання мафії над людьми", і  нагадала: чинна влада запланувала ще підняти тарифи з 1 травня на 15%, а з грудня - на 25%.

Як зазначається, усі необхідні кроки для покращення життя людей, що Тимошенко втілить в життя, чітко визначені у зобов’язанні, яке вона підписала перед кожним громадянином України.

"Я маю політичний досвід і ніколи не візьму зобов‘язання, які я не буду здатна виконати", - наголосила кандидат у президенти.

Тимошенко також наголосила на тому, що 31 березня - це не просто вибори президента, це для України та для всіх нас унікальний шанс "вийти з руїни і стати на шлях розвитку та становлення".

"Я прошу вас відчути цей історичний момент!" - підсумувала вона.

Вибори в Україні: головні новини дня
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборыТимошенко
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся