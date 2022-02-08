Встречу главы МИД Германии и Зеленского отменили из-за разногласий по оружию, - CNN

По словам источника, близкого к правительству Украины, встреча не состоялась якобы из-за того, что министр иностранных дел Германии не дала ответ, откажется ли Германия от трубопровода "Северный поток 2", если Россия вторгнется в Украину.

Кроме того, добавил он, встреча была отменена из-за "отказа Германии оказывать Киеву какую-либо военную помощь прямо или косвенно".

"Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию, скорее, как союзника России, чем как союзника Запада. И они так себя ведут - посмотрите на бывшего канцлера Шредера", - заявил собеседник телеканала.

Официальной причиной стала ошибка в расписании.

Вместе с тем, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN заявил, что об отказе Зеленского встречаться с Бербок ничего не знает.