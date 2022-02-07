Украина обсудит с Германией и Францией блокирование поставок оружия
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поднимет вопрос о поставках оружия Украине с представителями Франции и Германии. По его словам, это всегда в повестке дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время брифинга.
"Вопрос военных поставок в Украину из Германии или из третьей стран, которые требуют на это разрешение, будет в повестке дня моих переговоров сегодня... Так же мы будем обсуждать эту тему завтра во время визита Макрона", - отметил глава МИД.
Кулеба добавил, когда речь идет об укреплении Украины, не может быть стран-исключений, с которыми бы эту тему не поднимали.
Напомним, Германия повторила отказ поставлять оружие Украине.
Ранее сообщалось, что посольство Украины направило официальное письмо правительству Германии, в котором просит предоставить оборонительное вооружение.