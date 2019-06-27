На встрече на высшем уровне Меркель снова стало плохо

Канцлеру Германии Ангеле Меркель снова стало плохо в ходе встречи на высшем уровне. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Reuters.

Указано, что на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером Меркель стала сильно дрожать. Ее пресс-секретарь отметила, что здоровье Меркель в порядке, и что все запланированные мероприятия с ее участием, в том числе на саммите G20 в Японии, пройдут по графику.

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