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На встрече на высшем уровне Меркель снова стало плохо

Новости » Общество    27.06.2019 - 12:04
На встрече на высшем уровне Меркель снова стало плохо
Фото: Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее Меркель стало плохо в ходе встречи с президентом Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель снова стало плохо в ходе встречи на высшем уровне. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Reuters.

Указано, что на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером Меркель стала сильно дрожать. Ее пресс-секретарь отметила, что здоровье Меркель в порядке, и что все запланированные мероприятия с ее участием, в том числе на саммите G20 в Японии, пройдут по графику.

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