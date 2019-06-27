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На зустрічі на вищому рівні Меркель знову стало погано

Новини » Суспільство    27.06.2019 - 12:05
На зустрічі на вищому рівні Меркель знову стало погано
Фото: Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше Меркель стало погано під час зустрічі з президентом Зеленським

Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель знову стало погано під час зустрічі на вищому рівні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Reuters.

Зазначено, що на зустрічі з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмайером Меркель стала сильно тремтіти. Її прес-секретар зазначила, що здоров'я Меркель у порядку, і що всі заплановані заходи з її участю, в тому числі на саміті G20 в Японії, пройдуть за графіком.

Нагадаємо, раніше Меркель стало погано під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Її сильно трясло, і вона зблідла. Пізніше вона пояснила свій стан спекою і зневодненням.

Відзначимо, президента України Володимира Зеленського після того, як відео потрапило в мережу, звинуватили в тому, що він не допоміг німецькому канцлеру. На всі звинувачення президент України відповів, що Меркель була в безпеці і він перебував з нею поруч.

Додамо також, Меркель 17 липня виповнюється 65 років. Нещодавно вона заявила, що йде з поста Християнсько-демократичного союзу і не буде балотуватися на виборах в бундестаг в 2021 році. Також вона зазначила, що не претендуватиме на будь-яку посаду в керівництві Євросоюзу.

У Німеччині почалась зустріч Зеленського та Меркель Зеленський прибув до Берліна на переговори з Меркель
Новини України ГерманияАнгела Меркель
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