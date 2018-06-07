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Интервью

На встрече НАТО обсудят укрепление альянса для сдерживания российской агрессии

НовостиПолитика    07.06.2018 - 03:31
Фото: Джеймс Мэттис (flickr.com/secdef)
Фото: Джеймс Мэттис (flickr.com/secdef)

Глава Пентагона назвал улучшение отношений с Россией приоритетной, но сложной задачей

В ходе встречи в Брюсселе глав оборонных ведомств стран-членов НАТО будет обсуждаться укрепление оборонных способностей альянса "для сдерживания агрессии со стороны России". Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает ABC News.

Он отметил, что, НАТО, скорее всего, поддержит планы по созданию двух новых военных командований, которые будут противостоять наращиванию Россией военной мощи.

Кроме того, ожидается, что министры обороны стран НАТО утвердят план увеличения к 2020 году количества воздушных, наземных и морских подразделений, которые в случае необходимости смогут прийти в полную боеготовность в течение 30 суток.

Мэттис также отметил, что улучшение отношений с Россией остается приоритетной, но сложной задачей.

"Как бы мы ни старались найти общее дело с Россией, это пока давалось с большим трудом", - заявил он.

При этом он упомянул вмешательство РФ в президентские выборы в США и в избирательные процессы других стран, а также аннексию ею Крыма, вторжение в Восточную Украину и нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Напомним, ранее сообщалось, что США представят на встрече Североатлантического альянса (НАТО) новый план сдерживания России.
 

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Теги публикации: Пентагон, Российская Федерация, Джеймс Мэттис  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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