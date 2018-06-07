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На зустрічі НАТО обговорять зміцнення альянсу для стримування російської агресії

НовиниПолітика    07.06.2018 - 03:31
Фото: Джеймс Меттіс (flickr.com/secdef)
Фото: Джеймс Меттіс (flickr.com/secdef)

Глава Пентагону назвав поліпшення відносин з Росією пріоритетним, але складним завданням

Під час зустрічі в Брюсселі глав оборонних відомств країн-членів НАТО буде обговорюватися зміцнення оборонних спроможностей альянсу "для стримування агресії з боку Росії". Про це повідомив глава Пентагону Джеймс Меттіс, передає ABC News.

Він зазначив, що НАТО, швидше за все, підтримає плани щодо створення двох нових військових командувань, які протистоятимуть нарощування Росією військової могутності.

Крім того, очікується, що міністри оборони країн НАТО затвердять план збільшення до 2020 року кількості повітряних, наземних і морських підрозділів, які у разі необхідності зможуть прийти в повну боєготовність протягом 30 діб.

Меттіс також зазначив, що поліпшення відносин з Росією залишається пріоритетним, але складним завданням.

"Як би ми не намагалися знайти спільну справу з Росією, це поки давалося з великими труднощами", – заявив він.

При цьому він згадав втручання РФ у президентські вибори в США і у виборчі процеси інших країн, а також анексію нею Криму, вторгнення у Східну Україну та порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США представлять на зустрічі Північноатлантичного альянсу (НАТО) новий план стримування Росії.

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Теги публікації: Пентагон, Російська Федерація, Джеймс Меттіс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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