На встрече с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии обсудили четыре темы, - Зеленский

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи, сообщает корреспондент РБК-Украина .

В частности лидеры государств обсуждали вопросы военной помощи Украине, продовольственной безопасности, санкций против РФ и европейской интеграции Украины.

"Я очень доволен нашей встречей доволен, что наше объединение - это начало нашей победы, и сегодня я это объединение увидел", - сказал президент Украины.

Также, по словам Зеленского, Украина будет участвовать во всех международных переговорах, куда будет приглашена.

В частности, уже получено приглашение на следующий саммит Большой семерки и саммит НАТО в Мадриде, который состоится в конце июня.