На зустрічі з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії обговорили чотири теми, - Зеленський

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками зустрічі, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Зокрема лідери держав обговорювали питання військової допомоги Україні, продовольчої безпеки, санкцій проти РФ та європейської інтеграції України.

"Я дуже задоволений нашою зустріччю, задоволений, що наше об'єднання - це початок нашої перемоги, і сьогодні я це об'єднання побачив", - сказав президент України.

Також, за словами Зеленського, Україна братиме участь у всіх міжнародних переговорах, куди буде запрошена.

Зокрема, вже отримано запрошення на наступний саміт великої сімки та саміт НАТО у Мадриді, який відбудеться наприкінці червня.