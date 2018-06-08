Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На встрече глав МИД "нормандской четверки" вопрос заложников будет одним из приоритетних, - Порошенко

НовостиПолитика    08.06.2018 - 17:54
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко отметил, что французская и немецкая стороны поддерживают Украину

На встрече глав министерств иностранных дел (МИД) "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Российская Федерация) вопрос заложников будет одним из приоритетов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с семьями украинских заложников, сообщает пресс-служба главы государства.

"11 июня Павел (Климкин, - ред.) отправляется на встречу министров иностранных дел стран нормандского формата. И первым вопросом, кроме введения миротворческой миссии, режима прекращения огня и имплементации минских соглашений, будет вопрос заложников", - заявил Порошенко, отметив, что Украина уже согласовала и скоординировала свою позицию.

Порошенко также добавил, что французская и немецкая стороны поддерживают Украину.

Кроме того, глава государства обратился к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой осуществить необходимые шаги, чтобы получить возможность посетить политзаключенных в Крыму.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко надеется на поддержку Испании в вопросе освобождения украинских политзаключенных.

Порошенко убежден в необходимости отмены залога для коррупционеров Порошенко назвал коррупцию одной из самых больших угроз для Украины
Теги публикации: Порошенко Петр, заложники, Нормандская четверка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцсеть Facebook заблокировала украинского художника за иллюстрации к ЧМ в РФ
Киевлян предупредили о дерзкой банде уличных грабителей (видео)
В сети показали трогательную встречу украинских бойцов возле Крыма (видео)
Лобода оставила новорожденную дочку и отправилась в Россию
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь