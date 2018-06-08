На встрече глав МИД "нормандской четверки" вопрос заложников будет одним из приоритетних, - Порошенко

Порошенко отметил, что французская и немецкая стороны поддерживают Украину

На встрече глав министерств иностранных дел (МИД) "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Российская Федерация) вопрос заложников будет одним из приоритетов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с семьями украинских заложников, сообщает пресс-служба главы государства.

"11 июня Павел (Климкин, - ред.) отправляется на встречу министров иностранных дел стран нормандского формата. И первым вопросом, кроме введения миротворческой миссии, режима прекращения огня и имплементации минских соглашений, будет вопрос заложников", - заявил Порошенко, отметив, что Украина уже согласовала и скоординировала свою позицию.

Порошенко также добавил, что французская и немецкая стороны поддерживают Украину.

Кроме того, глава государства обратился к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой осуществить необходимые шаги, чтобы получить возможность посетить политзаключенных в Крыму.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко надеется на поддержку Испании в вопросе освобождения украинских политзаключенных.