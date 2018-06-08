Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" питання заручників буде одним з пріоритетних, - Порошенко

НовиниПолітика    08.06.2018 - 17:54
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко зазначив, що французька та німецька сторони підтримують Україну

На зустрічі глав міністерств закордонних справ (МЗС) "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Російська Федерація) питання заручників буде одним з пріоритетів. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході зустрічі з родинами українських заручників, повідомляє прес-служба глави держави.

"11 червня Павло (Клімкін, - ред.) вирушає на зустріч міністрів закордонних справ країн нормандського формату. І першим питанням, крім запровадження миротворчої місії, режиму припинення вогню та імплементації мінських угод, є питання заручників", - заявив Порошенко, зазначивши, що Україна вже погодила і скоординувала свою позицію. 

Порошенко також додав, що французька та німецька сторони підтримують Україну.

Крім того, глава держави звернувся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової здійснити необхідні кроки, щоб отримати можливість відвідати політв’язнів в Криму. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко сподівається на підтримку Іспанії в питанні звільнення українських політв'язнів.

Порошенко переконаний у необхідності скасування застави для корупціонерів Порошенко назвав корупцію однією з найбільших загроз для України
Теги публікації: Порошенко Петро, заложники, Нормандська четвірка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся