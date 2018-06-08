На зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" питання заручників буде одним з пріоритетних, - Порошенко

Порошенко зазначив, що французька та німецька сторони підтримують Україну

На зустрічі глав міністерств закордонних справ (МЗС) "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Російська Федерація) питання заручників буде одним з пріоритетів. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході зустрічі з родинами українських заручників, повідомляє прес-служба глави держави.

"11 червня Павло (Клімкін, - ред.) вирушає на зустріч міністрів закордонних справ країн нормандського формату. І першим питанням, крім запровадження миротворчої місії, режиму припинення вогню та імплементації мінських угод, є питання заручників", - заявив Порошенко, зазначивши, що Україна вже погодила і скоординувала свою позицію.

Порошенко також додав, що французька та німецька сторони підтримують Україну.

Крім того, глава держави звернувся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової здійснити необхідні кроки, щоб отримати можливість відвідати політв’язнів в Криму.

Звільнення українських політв’язнів буде одним з пріоритетів зустрічі міністрів закордонних справ Нормандського формату. Про це говорили сьогодні під час зустрічі з родинами українських заручників, які утримуються у російських в’язницях, на окупованих територіях Донбасу та Криму pic.twitter.com/5bdU3CSvYo — Петро Порошенко (@poroshenko) June 8, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко сподівається на підтримку Іспанії в питанні звільнення українських політв'язнів.