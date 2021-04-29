Встреча Зеленского и Путина: где могут состояться переговоры

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным может пройти только на нейтральной площадке. На сегодня можно рассматривать любую нейтральную страну, поскольку раунд переговоров только начался.

"Формально сейчас можно рассматривать любую нейтральную площадку. В том числе и перечисленные (Вена или Иерусалим, - ред.). Раунд консультаций только начался", - сказал источник.

Отметим, сегодня в украинских СМИ появилась информация о том, что прорабатываются варианты встречи Зеленского и Путина в Иерусалиме или Вене, но собеседники РБК-Украина в МИДе и Офисе президента эту информацию не подтверждают.