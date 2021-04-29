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Встреча Зеленского и Путина: где могут состояться переговоры

Автор: Милан Лелич, Владислав Красинский

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным может пройти только на нейтральной площадке. На сегодня можно рассматривать любую нейтральную страну, поскольку раунд переговоров только начался.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

"Формально сейчас можно рассматривать любую нейтральную площадку. В том числе и перечисленные (Вена или Иерусалим, - ред.). Раунд консультаций только начался", - сказал источник.

Отметим, сегодня в украинских СМИ появилась информация о том, что прорабатываются варианты встречи Зеленского и Путина в Иерусалиме или Вене, но собеседники РБК-Украина в МИДе и Офисе президента эту информацию не подтверждают.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что встреча с Путиным могла бы пройти, например, в Ватикане. Но в российском Кремле заявили, что официального предложения на этот счет еще не поступало.

В то же время дипломат Ватикана кардинал Леонадрдо Сандре заявил, что Папа Римский Франциск готов быть посредником во встрече Зеленского с Путиным, поскольку всячески поддерживает мирные процессы.

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