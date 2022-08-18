Встреча Зеленского с Гутеррешем и Эрдоганом: что известно

В четверг, 18 августа, во Львове состояться трехсторонние переговоры между президентами Украины и Турции Владимиром Зеленский и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также генсеком ООН Антониу Гутеррешом.
Все, что известно на данным момент о встрече - в материале РБК-Украина.
В Администрации президента Эрдогана заявили, что по время трехсторонних переговоров будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения войны дипломатическим путем, а также пути усиления деятельности созданного механизма экспорта украинского зерна на мировые рынки.
Там также уточнили, что Эрдоган и Зеленский проведут двустороннюю встречу, в ходе которой "обсудят все аспекты отношений" Украины и Турции, а затем состоится саммит в расширенном формате с участием генсека ООН Антониу Гутерреша.
Антониу Гутерреш в среду прибыл во Львов, чтобы подготовится ко встрече с президентами Украины и Турции.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал приезд генсека ООН во Львов.
"В Украину уже прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Будем работать над необходимыми для Украины результатами", - сказал он.