Встреча Зеленского с Гутеррешем и Эрдоганом: что известно

Тема переговоров

В Администрации президента Эрдогана заявили, что по время трехсторонних переговоров будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения войны дипломатическим путем, а также пути усиления деятельности созданного механизма экспорта украинского зерна на мировые рынки.

Там также уточнили, что Эрдоган и Зеленский проведут двустороннюю встречу, в ходе которой "обсудят все аспекты отношений" Украины и Турции, а затем состоится саммит в расширенном формате с участием генсека ООН Антониу Гутерреша.

Генсек ООН прибыл во Львов

Антониу Гутерреш в среду прибыл во Львов, чтобы подготовится ко встрече с президентами Украины и Турции.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал приезд генсека ООН во Львов.

"В Украину уже прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Будем работать над необходимыми для Украины результатами", - сказал он.

Фото: Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН (twitter.com/UN_Spokesperson)