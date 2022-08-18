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Зустріч Зеленського з Гутеррешем і Ердоганом: що відомо

Фото: генсек ООН Антоніу Гутерреш і президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 18 серпня, у Львові відбудуться тристоронні переговори між президентами України і Туреччини Володимиром Зеленський і Реджепом Таїпом Ердоганом, а також генсеком ООН Антоніу Гутеррешом.

Все, що відомо на даний момент про зустріч - в матеріалі РБК-Україна.

Тема переговорів

В Адміністрації президента Ердогана заявили, що за час тристоронніх переговорів будуть обговорюватися кроки, які можна зробити для припинення війни дипломатичним шляхом, а також шляхи посилення діяльності створеного механізму експорту українського зерна на світові ринки.

Там також уточнили, що Ердоган і Зеленський проведуть двосторонню зустріч, в ході якої "обговорять всі аспекти відносин" України і Туреччини, а потім відбудеться саміт у розширеному форматі за участю генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Генсек ООН прибув до Львова

Антоніу Гутерреш у середу прибув до Львова, щоб підготуватися до зустрічі з президентами України і Туреччини.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський прокоментував приїзд генсека ООН до Львова.

"В Україну вже прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Будемо працювати над необхідними для України результатами", - сказав він.

Фото: Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН (twitter.com/UN_Spokesperson)

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