Встреча Зеленского и Блинкена: первые подробности

Во время встречи с Зеленским Блинкен проинформировал президента Украины о последнем транше американской помощи Украине в сфере безопасности.

"Президент Байден ясно дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько нужно. Я повторил это послание президенту Зеленскому и его команде сегодня в Киеве, который остается - и будет оставаться столицей суверенной, независимой Украины", - госсекретарь США.

Также Блинкен добавил, что администрация Байдена проинформировала Конгресс США о намерении выделить 2,2 млрд долларов в виде долгосрочных инвестиций для укрепления безопасности Украины и 18 ее соседей, среди которых многие союзники НАТО и другие региональные партнеры по безопасности. Все это необходимо из-за потенциального риска российской агрессии.

"Соединенные Штаты оказывают помощь в сфере безопасности вместе с нашими союзниками и партнерами из более 50 стран, чтобы поддержать оборону Украины. Предоставленные возможности тщательно выверены, чтобы обеспечить максимальную разницу на поле боя", - добавил Блинкен.

Необъявленный визит

В четверг, 8 сентября, государственный секретарь США приехал в Киев. Его визит не был анонсирован. Информация о прибытии Блинкена в Украину появилась сначала в западных СМИ.

В рамках поездки госсекретарь США посетил детскую больницу "Охматдет" и Киевскую область, пообщался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и побывал в посольстве США.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что сегодня также запланирована встреча Энтони Блинкена с Владимиром Зеленским.

Новая помощь от США

Как сообщили американские издания, Энтони Блинкен посещает Украину, в связи с выделением США 2,6 млрд долларов помощи Киеву и ряду европейских стран в сфере безопасности.

Долгосрочное военное финансирование от Администрации президента США будет предоставлено Украине и еще 18 государствам, включая членов НАТО и региональных партнеров по безопасности, которые потенциально могут пострадать от российской агрессии в будущем. Об этом Блинкен заявил во время встречи с украинскими чиновниками.

Секретная встреча в апреле

Прошлый визит государственного секретаря США в Украину прошел в условиях строгой секретности. 24 апреля Блинкен посетил Киев вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином. Их маршрут пролегал до Польши самолетом, а затем на поезде делегация добралась до украинской столицы.

В ходе визита американские чиновники пообщались с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД, министрами обороны и внутренних дел Украины.

По итогам поездки Энтони Блинкен заявил, что независимая Украина просуществует намного дольше, чем российский лидер Владимир Путин "будет находиться на сцене", а Штаты продолжат поддержку украинцев до окончательного успеха.

Тогда же США объявили об иностранном военном финансировании для Украины и 14 стран-союзников на сумму 713 млн долларов. Из них для Киева предусматривалось около 322 млн долларов.

Кроме того, было анонсировано возвращение сотрудников посольства США в Украину, которых эвакуировали в Польшу незадолго вторжения РФ.