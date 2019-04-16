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Встреча украинского и российского омбудсменов снова не состоялась

Новости » Политика    16.04.2019 - 16:09
Встреча украинского и российского омбудсменов снова не состоялась
Фото: Москалькова и Денисова 21 февраля (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова просит определить официальную дату следующей встречи

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в РФ снова не состоялась ее встреча с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

По словам Денисовой, встреча не состоялась, потому что Москалькова находится с визитом в Нью-Йорке.

"Поэтому сегодня Посольство Украины в РФ направило ноту в российский МИД относительно содействия в организации моей встречи с Татьяной Москальковой и определения сроков такого визита", - написала украинский омбудсмен.

Она заявила, что для встречи готова еще раз приехать в Москву для обсуждения соблюдения норм международного гуманитарного права в отношении украинских военнопленных моряков, а также возможности обмена.

"Надеюсь, что такая дата будет официально определена и мы все же встретимся", - резюмировала Денисова.

Встреча украинского и российского омбудсменов снова не состоялась

Ранее сообщалось, что украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Российскую Федерацию на суд в отношении захваченных украинских моряков.

Напомним, 21 февраля Денисова и Москалькова провели беседу в коридоре здания Парламента Греции через отказ омбудсмена РФ провести официальную встречу. В частности, во время разговора Москалькова заявила, что не видела обращение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой относительно состояния здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба.

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