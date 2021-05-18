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Встреча Путина и Байдена может пройти в Швейцарии

Автор: Наталья Скороход

Встреча президента США Джозефа Байдена и президента Российской Федерации Владимира Путина может пройти в Швейцарии. Именно эта страна, по мнению источника в российском правительстве, является вероятной для проведения самита двух лидеров.

Об этом со ссылкой на росСМИ сообщает Reuters.

Байден предложил провести переговоры с Путиным 15-16 июня в одной из европейских стран.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Байдена может произойти в июне. Лидеры двух стран обсудят разногласия и поговорят об Украине.

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