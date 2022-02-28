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Встреча на Припяти. Опубликовано фото, где пройдут переговоры Украины с РФ

Автор: Валерия Полищук

Сегодня, 28 февраля, должны пройти переговоры Украины с Россией, которые состоятся на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало место проведения встречи делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси в Twitter.

"Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций", - говорится в сообщении.

Фото: место проведения переговоров Украины и России (twitter.com/BelarusMID)

Подробнее о переговорах Украины и России читайте в материале РБК-Украина.

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