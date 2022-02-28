Встреча на Припяти. Опубликовано фото, где пройдут переговоры Украины с РФ

Сегодня, 28 февраля, должны пройти переговоры Украины с Россией, которые состоятся на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало место проведения встречи делегаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси в Twitter.
"Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций", - говорится в сообщении.
Подробнее о переговорах Украины и России читайте в материале РБК-Украина.