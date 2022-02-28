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Зустріч на Прип'яті. Опубліковано фото, де пройдуть переговори України з РФ

Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні, 28 Лютого, повинні пройти переговори України з Росією, які відбудуться на українсько-білоруському кордоні в районі річки Прип'ять. Міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало місце проведення зустрічі делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Білорусі в Twitter.

"Майданчик для переговорів Росії та України в Білорусі підготовлений, очікується прибуття делегацій", - йдеться в повідомленні.

Фото: місце проведення переговорів України та Росії (twitter.com/BelarusMID)

Детальніше про переговори України та Росії читайте у матеріалі РБК-Україна.

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