Зустріч на Прип'яті. Опубліковано фото, де пройдуть переговори України з РФ

Сьогодні, 28 Лютого, повинні пройти переговори України з Росією, які відбудуться на українсько-білоруському кордоні в районі річки Прип'ять. Міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало місце проведення зустрічі делегацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Білорусі в Twitter.
"Майданчик для переговорів Росії та України в Білорусі підготовлений, очікується прибуття делегацій", - йдеться в повідомленні.
Детальніше про переговори України та Росії читайте у матеріалі РБК-Україна.