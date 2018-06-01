Встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД состоится 11 июня

Встреча состоится в Берлине

Встреча на уровне министров иностранных дел стран "нормандской четверки" состоится в Берлине (Германия) 11 июня 2018 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в пятницу в Мариуполе.

"Мирный процесс нуждается в срочном прогрессе. Поэтому мы договорились о встрече министров иностранных дел в нормандском формате 11 июня в Берлине", - отметил министр.

AM @HeikoMaas in Mariupol: „Der Friedensprozess braucht dringend Fortschritte. Wir haben uns darum auf ein Treffen der Außenminister im Normandie-Format am 11. Juni in Berlin verständigt.“ — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) June 1, 2018

Напомним, 18 мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что главы министерств иностранных дел (МИД) стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) начали подготовку к встрече на высшем уровне.